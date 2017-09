Antwerpen -

De handelaars in de Londenstraat op het Eilandje zijn niet te spreken over de aanslepende werken voor hun deur. De opening van de Londenbrug is uitgesteld en tegelijkertijd ligt ook het kruispunt vlakbij opgebroken. De horeca-uitbaters zien hun klantenaantallen slinken. Ze hebben geen zicht op beterschap. De lokale handelaarsvereniging wil dat er dringend ingegrepen wordt.