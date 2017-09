Navalny opnieuw opgepakt in Moskou

Navalny verscheen in maart van dit jaar ook al eens voor een rechter in Moskou. Foto: EPA-EFE

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is nog maar eens opgepakt door de politie toen hij zijn woning buiten ging in Moskou. Dat gebeurde op het ogenblik dat hij naar een campagnebijeenkomst zou gaan, zo maakte hij zelf bekend op de sociale media.

Navalny schreef op Twitter dat hij in de hal van zijn appartementsgebouw is opgepakt en meegenomen om ‘uitleg’ te verschaffen. Volgens zijn woordvoerster Kira Jarmisj zou hij de trein nemen naar een campagnebijeenkomst die door de autoriteiten is toegelaten, in Nizjni Novgorod, op 400 kilometer ten oosten van Moskou.

Het is de eerste keer dat de opposant is opgepakt sinds het einde van zijn administratieve aanhouding in juni. ‘Het Kremlin beschouwt mijn ontmoetingen met de kiezers als een enorme bedreiging en zelfs als een belediging’, aldus Navalny op Twitter.

Omstreeks 11.40 uur tweette hij dat hij al drie uur bij de politie zit, zonder dat hem is uitgelegd waarom de politie hem heeft meegenomen. ‘Ik kijk naar het portret van Poetin. Misschien is dat de bedoeling?’, schrijft hij nog.

Navalny is een grote tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Volgend jaar in maart wil hij deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Zijn politieke toekomst blijft weliswaar onduidelijk. Volgens de centrale kiescommissie is hij immers niet geschikt om deel te nemen aan de verkiezingen, omdat hij een veroordeling voor corruptie heeft opgelopen.