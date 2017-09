David Goffin heeft ticket beet voor halve finales in Shenzhen

David Goffin (ATP 12) heeft zich vrijdag vlot geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/666.960).

Goffin, het tweede reekshoofd, klopte in zijn kwartfinale de Amerikaan Donald Young (ATP 61). Het werd 6-2, 6-3 na 1 uur en 4 minuten tennis. Het was hun tweede onderlinge duel. In 2012 had Goffin hem al eens verslagen in Miami.

Om door te stoten tot de finale, moet Belgiës nummer 1 voorbij de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 107). Die schakelde de Chinese qualifier Zhizhen Zhang (ATP 495) uit in drie sets. Het wordt de eerste keer dat de 26-jarige Goffin het opneemt tegen de 25-jarige Laaksonen.