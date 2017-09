Gieten opent zondag nieuwe seizoen in Superprestige

Mathieu van der Poel is topfavoriet in Gieten Foto: BELGA

Zondag wordt in het Nederlandse Gieten de eerste van acht manches van de Superprestige veldrijden aangesneden. Vorig jaar ging de eindzege er naar Mathieu van der Poel. De Nederlander is, na zijn demonstraties in Eeklo, Iowa en tweemaal Waterloo waar hij telkens won, dé topfavoriet voor de zege. Vraag is wat Wout van Aert en co Mathieu van der Poel in eigen land in de weg kunnen leggen op jacht naar zijn vijfde opeenvolgende seizoenszege.

Volg de Superprestige-cross in Gieten hier zondag LIVE vanaf 15u!

De Superprestige is aan zijn 36e editie toe. Nieuwkomer in die reeks is de cross op de Schorre in Boom ter vervanging van de wedstrijd in Spa-Francorchamps. Gieten trapt traditiegetrouw het regelmatigheidscriterium af. Tijdens deze zanderige Nederlandse veldrit maakte Mathieu van der Poel vorig jaar zijn rentree na een lange periode van inactiviteit door een knieblessure. De Nederlander haalde het toen na een verbeten strijd voor Van Aert. Dit seizoen staat Mathieu van der Poel er echter vanaf dag één en dat is ook ‘Mister Superprestige’ Sven Nys niet ontgaan.

“Mathieu van der Poel steekt met kop en schouders boven de rest uit. Het is knokken voor een tweede plaats en daarvoor komt een pak renners in aanmerking”, stelt de dertienvoudige winnaar van het regelmatigheidscriterium. “Er is een nivellering aan de gang in het veldrijden. Zo’n zevental renners strijden voor de ereplaatsen.”

Als manager van Telenet-Fidea Lions kijkt Nys uit naar de prestaties van zijn poulains. “Ik hoop dat Toon Aerts, Lars van der Haar, Quinten Hermans, Daan Soete en Corné van Kessel gensters kunnen slaan. En sommigen hebben dat al gedaan de afgelopen wedstrijden. Ik hoop dit jaar het maximum uit mijn team te halen. Elk jaar zetten we een stap voorwaarts en verbeteren mijn renners. We zijn op de goede weg, maar tegen het meesterschap van Mathieu van der Poel valt vandaag weinig in te brengen. Wij blijven echter keihard knokken.”

Programma:

09u30: Nieuwelingen

10u45: Juniores

12u00: Beloften

13u40: Dames elite

15u00: Eliterenners

Laatste tien winnaars:

2007: Niels Albert

2008: Klaas Vantornout

2009: Sven Nys

2010: Tom Meeusen

2011: Sven Nys

2012: Klaas Vantornout

2013: Niels Albert

2014: Mathieu van der Poel (Ned)

2015: Wout van Aert

2016: Mathieu van der Poel (Ned)

Wedstrijden Superprestige 2017-2018:

Zondag 1 oktober 2017: Gieten (Ned)

Zondag 15 oktober 2017: Zonhoven

Zaterdag 21 oktober 2017: Boom

Zondag 29 oktober 2017: Ruddervoorde

Zondag 12 november 2017: Gavere

Zaterdag 30 december 2017: Diegem

Zondag 11 februari 2018: Hoogstraten

Zaterdag 17 februari 2018: Middelkerke

Eindstand 35e Superprestige:

1. Mathieu van der Poel (Ned) 119 punten; 2. Wout van Aert 113; 3. Laurens Sweeck 92; 4. Kevin Pauwels 72; 5. Jens Adams 66; 6. Klaas Vantornout 64; 7. Tom Meeusen 60; 8. Toon Aerts; 9. David Van der Poel (Ned) 45; 10. Lars van der Haar (Ned) 37

Laatste tien winnaars van Superprestige:

2007-2008: Sven Nys

2008-2009: Sven Nys

2009-2010: Zdenek Stybar (Tsj)

2010-2011: Sven Nys

2011-2012: Sven Nys

2012-2013: Sven Nys

2013-2014: Sven Nys

2014-2015: Mathieu van der Poel (Ned)

2015-2016: Wout van Aert

2016-2017: Mathieu van der Poel (Ned)

Deelnemerslijsten

Mannen:

1. Wout van Aert; 2. Mathieu van der Poel (Ned); 3. Kevin Pauwels; 4. Laurens Sweeck; 5. Tom Meeusen; 6. Michael Vanthourenhout; 7. Toon Aerts; 8. Lars van der Haar (Ned); 9. Joris Nieuwenhuis (Ned); 10. Tim Merlier; 11. Quinten Hermans; 12. Gianni Vermeersch; 13. Michael Boros (Tsj); 14. Jens Adams; 15. David Van der Poel (Ned); 16. Gioele Bertolini (Ita); 17. Eli Iserbyt; 18. Dieter Vanthourenhout; 19. Klaas Vantornout; 20. Stan Godrie (Ned); 21. Nicolas Cleppe; 22. Yu Takenouchi (Jap); 23. Vincent Baestaens; 24. Joeri Adams; 25. Bart Barkhuis (Ned); 26. Gert-Jan Bosman (Ned); 27. Twan Van den Brand (Ned); 28. Kenneth Van Compernolle; 29. Daan Hoeijberghs; 30. Patrick van Leeuwen (Ned); 31. Braam Merlier; 32. Jens Vanderkinderen; 33. Sjoerd Rep (Ned)

Vrouwen:

1. Sanne Cant; 2. Sophie de Boer (Ned); 3. Ellen Van Loy; 4. Laura Verdonschot; 5. Maud Kaptheijns (Ned); 6. Jolien Verschueren; 7. Nikki Brammeier (GBr); 8. Alice Maria Arzuffi (Ita); 9. Annemarie Worst (Ned); 10. Ellen Anderson (VSt); 11. Alicia Franck; 12. Fleur Nagengast (Ned); 13. Karen Verhestraeten; 14. Nikola Noskova (Tsj); 15. Helen Wyman (GBr); 16. Yara Kastelijn (Ned); 17. Annemiek van Vleuten (Ned); 18. Loes Sels; 19. Rozemarijn Ammerlaan (Ned); 20. Lindy van Anrooy (Ned); 21. Manon Bakker (Ned); 22. Julia Boschker (Ned); 23. Esther van der Burg (Ned); 24. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned); 25. Maike van der Duin (Ned); 26. Isolde Ebbinge (Ned); 27. Veerle Goossens (Ned); 28. Noa de Haan (Ned); 29. Rienke ten Have (Ned); 30. Maaike de Hey (Ned); 31. Inge van der Heijden (Ned); 32. Dorien Hoog Antink (Ned); 33. Iris Hoog Antink (Ned); 34. Rose Kloese (Ned); 35. Rosan Koper (Ned); 36. Laura Krans (Ned); 37. Maaike Meistrok (Ned); 38. Susanne Meistrok (Ned); 39. Mascha Mulder (Ned); 40. Esmee Oosterman (Ned); 41. Wendy Oosterwoud (Ned); 42. Lorena Peterman (Ned); 43. Isa Pieterse (Ned); 44. Iris van der Pol (Ned); 45. Sanne Prins (Ned); 46. Anne van Rooijen (Ned); 47. Yvet Schoonewille (Ned); 48. Pam Schutten (Ned); 49. Silke Smulders (Ned); 50. Sanne Tent (Ned); 51. Karin Uyl (Ned); 52. Suzanne Verhoeven (Ned); 53. Marlies Vos (Ned); 54. Daphne de Vries (Ned)