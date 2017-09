Waar naartoe tijdens de Open Bedrijvendag op zondag?

Honderden Vlaamse bedrijven laten zondag tussen 10 en 17u uitgebreid in hun kaarten kijken. Ook in en rond Antwerpen kan je tijdens de Open Bedrijvendag gratis meegluren achter de schermen van uiteenlopende ondernemingen. GvA maakte alvast een selectie.

Jan Palfijn Ziekenhuis

Bezoekers ontdekken de verborgen plekjes van het ziekenhuis, komen te weten hoe nierstenen worden verwijderd en plastische ingrepen worden uitgevoerd. Uitzonderlijk gaat de rondleiding ook langs de afdeling sterilisatie en de verdieping waar nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld. Kennismaken met de allernieuwste knie- en heupprothesen? Ook dat kan zondag.

Praktisch: Lange Bremstraat 70, Merksem

Info: www.zna.be

Brouwerij De Koninck

Bezoekers kunnen deelnemen aan het interactieve parcours, dat onthult hoe De Koninck vertrekt van mout en water om na een intensief proces heerlijk bier te bekomen. Tijdens het bezoek kan iedereen wort proeven, de suikerachtige vloeistof waarin nog geen alcohol gevormd werd. Er zijn ook verschillende shops (bakker, slager, chocolatier, …) en restaurants op de site aanwezig.

Praktisch: Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen

Info: www.dekoninck.be

Middelheim Ziekenhuis

In ZNA is er een doorlopend programma met dertien interactieve rondleidingen en twaalf voordrachten. Bezoekers kunnen een hersenoperatie van dichtbij meemaken, net als een live demonstratie van een auto-ongeval. Snurken aanpakken? Een maagonderzoek? ZNA toont hoe het moet. Voor jonge deelnemers is er een chirurgisch daghospitaal op kindermaat.

Praktisch: Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

Info: www.zna.be

Kamer van Koophandel

De Kamer illustreert hoe ze bedrijven helpt groeien en hoe ze hen ondersteunt bij het realiseren van hun doelstellingen. “Tijdens de Open Bedrijvendag kan je ook brutbieren proeven, de perfecte handtas ontdekken en de nieuwste Virtual Reality-technieken uittesten”, belooft Voka.

Praktisch: Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen

Info: www.kvkaw.voka.be

Stuivenberg Ziekenhuis

Stuivenberg pakt uit met rondleidingen door het ziekenhuis, een kennismaking met een operatiezaal en een glimp achter de schermen van het nieuwe Cadix Ziekenhuis aan Park Spoor Noord. “We hebben ook een divers aanbod aan voordrachten met vakspecialisten die in mensentaal vertellen over diëten, een herseninfarct en knie- en heupprotheses”, verklapt een medewerker.

Praktisch: Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen

Info: www.zna.be

Infrabel Seinhuis & LCI Antwerpen

Verkeersregelaars, seingevers, onderstationschefs, technici, ingenieurs, elektromecaniciens en bankwerkers voor de seininrichting en magazijniers: zondag illustreren ze wat hun beroep exact inhoudt. “Hoe zorgen wij dag na dag voor een veilig en stipt treinverkeer? Hoe bedienen we de wissels en openen we de seinen? Hoe onderhouden wij sporen, overwegen, wissels, elektrische installaties en seinen? Op die vragen bieden we zondag een antwoord”, aldus Infrabel.

Praktisch: Burgemeester Edgard Ryckaertsplein 1, Berchem

Info: www.infrabel.be