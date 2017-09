Hier bent u welkom tijdens Open Bedrijvendag in de Mechelse regio

Tijdens de Voka Open Bedrijvendag van zondag 1 oktober zetten honderden Vlaamse bedrijven traditiegetrouw de deuren open. In de Mechelse regio kan het publiek kennismaken met een aantal zeer uiteenlopende deelnemers. Voka - Kamer Van Koophandel Mechelen kan u alvast terugvinden in het vernieuwde AFAS Stadion van KV Mechelen.

Duffel: In het Duffelse gemeentehuis ontdekken bezoekers hoe de verschillende diensten werken. Ook de integratie van de gemeente en het OCMW komt aan bod. Tijdens de toer staat onder meer een leefloon-spel gepland en worden vingerafdrukken gescand. Kinderen kunnen poseren voor een fotoshoot als burgemeester en mogen bedenken wat zij als burgemeester zouden beslissen.

Praktisch: van 10u tot 17u, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel

Duffel: Bij Reynaers Alluminium maken bezoekers kennis met de productieomgeving van de toekomst. Iedereen gaat naar huis met een leuk foto-aandenken. Nadien worden gezonde versnaperingen en drankjes aangeboden. Voor kinderen zijn er een interactieve zoektocht en springkastelen voorzien.

Praktisch: Van 10u tot 17, Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel

Duffel: Bij Volvo Truck Center staan zowel een aantal oldtimer- als nieuwe trucks tentoon. Bezoekers kunnen er op de foto als technieker, in de juiste outfit. Voor de kinderen is er een quiz met leuke prijzen. Ze krijgen er ook uitleg over de 'dode hoek'.

Praktisch: van 10u tot 17u, Adolphe Stocketlaan 204, 2570 Duffel

Mechelen: Nobel Biocare, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling naar geavanceerde softwareoplossingen voor de dentale markt, dompelt bezoekers onder in hoe de software-ontwikkeling en de toepassingen ervan gebeurt. Bezoekers kunnen er een tandboor hanteren en de kleinste deelnemers mogen een tand modelleren met klei.

Praktisch: Van 10u tot 17u, Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Mechelen: Voka - Kamer Van Koophandel Mechelen trekt tijdens Open Bedrijvendag naar het nieuwe voetbalstadion van KV Mechelen. Er zijn een tiental jonge ondernemers aanwezig en bezoekers kunnen er het nieuwe gedeelte van het stadion ontdekken. De skyboxen, het restaurant, de Grand Kavéé zijn geopend voor een blik achter de schermen.

Praktisch: Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen

Putte: Cosy In & Out bedenkt unieke interieurs voor ieders budget aan. Tijdens Open Bedrijvendag kunnen bezoekers er zelf een stuk hout schuren, of hun eigen interieur herdenken, en dat alles bij een hapje en een drankje. Er vindt ook een wedstrijd plaats met als hoofdprijs een interieurstyling ter waarde van 850 euro. Voor de kinderen is er een speelhoek.

Praktisch: van 10u tot 17u, Mechelbaan 825, 2580 Putte

Sint-Katelijne-Waver: Axess, al ruim 15 jaar verdeler van hoogwaardige telescopische overkappingen voor zwembaden, jaccuzi en terrassen, en Luxuss, exclusief verdeler van resine marmertapijt-vloeren, zetten de deuren open voor geïnteresseerden. Bezoekers kunnen er de honger stillen aan een frietkraam, voor kinderen staat er een springkasteel.

Praktisch: Van 10u tot 17, Drevendaal 22, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver: Bij Hoorcentrum Aerts kunnen bezoekers een audioloog aan het werk zien. U kan er ook zelf ervaren wat het betekent om gehoorverlies te hebben en hoe de hooranalyses worden uitgevoerd.

Praktisch: van 10u tot 17u, Hertstraat 69, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver: Bij Lux-spas, gespecialiseerd in de verkoop, plaatsing en service van de wellness producten, kunnen bezoekers ontdekken wat wellness voor hen kan betekenen. De hele dag door vindt er een barbecue-demo plaats onder leiding van oud-wereldkampioen Timothy Bleeckx.

Praktisch: van 10u tot 17u, Drevendaal 13, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver: Siergrassenkwekerij Gernée is tijdens Open Bedrijvendag exact tien jaar aan de slag in Sint-Katelijne-Waver. Bezoekers ontdekken er 400 soorten siergrassen en 250 soorten vaste planten. Kinderen kunnen rondlopen in het doolhof, of zich uitleven in een springkasteel. Ze mogen ook een plantje potten en mee naar huis nemen.

Praktisch: van 10u tot 17u, Duffelstraat 43, 2860 Sint-Katelijne-Waver