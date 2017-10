BINNEN KIJKEN. Zo woont Pieter in zijn loft in Borgerhout

Borgerhout -

“In een woning moeten de ruimtes inwisselbaar zijn. Als je manier van leven verandert, moet de inrichting van je leefomgeving volgen. Kom over een jaar eens terug, dan ziet het er hier waarschijnlijk helemaal anders uit.” Een loft in een twee eeuwen oude graanopslagplaats en toch midden in de stad, was geknipt voor de woonfilosofie van Pieter. Hij kocht het pand in 2006, met de bedoeling om er tien jaar in te wonen. Inmiddels is daar al minstens een jaar aan toegevoegd. Pieter: “Dus zal het hier wel goed zijn zeker!”