Anderlecht bevestigt de gesprekken met Hein Vanhaezebrouck

Brussel -

RSC Anderlecht laat vrijdag in een persbericht officieel weten interesse te hebben in het aanstellen van Hein Vanhaezebrouck als hoofdcoach van paars-wit. “Hein Vanhaezebrouck is op de hoogte. Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd”, luidt het.

Anderlecht belooft “te gepasten tijde” te communiceren.