Peiling Turnhout: Groen verdubbelt score, vertrouwen in burgemeester en beleidsploeg

Turnhout - N-VA is, op basis van de peiling van Gazet van Antwerpen bij 400 kiezers, niet langer de grootste partij van Turnhout. Groen heeft wél de wind in de zeilen en landt op 21,8%, een verdubbeling ten opzichte van de verkiezingen in 2012.

Groen de grootste, N-VA de tweede, dat is dus de conclusie van deze verkiezingspeiling. TIM, de partij van burgemeester Eric Vos, en CD&V houden stand. Ze lijden een klein verlies, maar dat is te verwaarlozen in deze enquête. 40% van de respondenten spreekt trouwens zijn vertrouwen uit in de huidige meerderheid van TIM, CD&V, sp.a en Groen, wat een redelijk goede score is voor de huidige beleidsploeg. Sp.a ziet kiezers overlopen naar PvdA en Groen en gaat dus achteruit.

Dit zijn de resultaten van Turnhout:

Eric Vos behoudt het vertrouwen als burgemeester

Een kwart van de ondervraagde Turnhoutenaars kiest in deze peiling voor Eric Vos (TIM) als burgemeester, wat hem de legitimiteit zou geven om verder te gaan. Paul Van Miert (N-VA) heeft de ambitie om burgemeester te worden, maar kan slechts 5% bekoren. Opvallend: zelfs bij de N-VA-kiezers scoort Vos beter dan Van Miert. Hannes Anaf (sp.a) is goed voor 13% van de respondenten, Net als Francis Stijnen (CD&V).

