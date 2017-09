Peiling Antwerpen: Nek-aan-nekrace tussen N-VA en Groen

Antwerpen - De Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lijken uit te draaien op een nek-aan-nekrace tussen N-VA en Groen. De Antwerpse groenen verdrievoudigen zelfs hun score van 2012. Dat blijkt uit de verkiezingspeiling van Gazet van Antwerpen.

800 respondenten kregen van onderzoeksbureau Ipsos de vraag hoe ze zouden stemmen als het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, én hoe ze staan tegenover de huidige beleidsploeg en burgemeester. Blijkt dat N-VA 11,6% zou inboeten ten opzichte van 2012, en dat Groen 16,3% zou winnen. Heel opvallend is dat N-VA minder verlies zou boeken als Groen en sp.a met één lijst naar de kiezer zouden trekken.

Zo’n bondgenootschap tussen sp.a en Groen zou de partijen volgens de enquête geen extra stemmen opleveren, wel integendeel. CD&V en Open vld kunnen aan beide zijden, zowel bij een links blok als bij N-VA, aan boord gaan om een coalitie te vormen.

Dit zijn de resultaten van Antwerpen als sp.a en Groen apart naar de kiezer trekken:







Dit zijn de resultaten van Antwerpen als sp.a en Groen in kartel naar de kiezer trekken:

De Wever nog stevig in het zadel met 40%

“Wie zou u verkiezen als volgende burgemeester van Antwerpen?” 40% van de respondenten kiest daarin voor de zetelende Bart De Wever. Uitdager Kris Peeters komt aan 15%. De Antwerpenaars konden via de peiling ook een rapportcijfer geven aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) en het stadsbestuur.

Reactie Wouter Van Besien:

Hoe zit het in Mechelen en Turnhout?

Niet alleen in Antwerpen, maar ook in Turnhout en Mechelen peilden we naar de kiesintenties van de inwoners.

Foto: foto Joren De Weerdt

In Mechelen komen Somers en zijn stadslijst van Vld-Groen-m+ met de vingers in de neus als grote overwinnaars uit de bus. In 2012 was de fractie (33,9%) al de grootste, maar nu doet ze er met 42% van de stemmen nog een hele schep bij. Het maakt de zetelende liberale burgemeester en zijn stadslijst met groenen en onafhankelijke m-plussers incontournable voor de vorming van een coalitie.

In Turnhout is N-VA niet langer de grootste partij. Groen heeft wél de wind in de zeilen en landt op 21,8%, een verdubbeling ten opzichte van de verkiezingen in 2012. TIM, de partij van burgemeester Eric Vos, en CD&V houden stand.