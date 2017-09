Van Hool past voor bouw elektrische De Lijn-bussen

Koningshooikt / Lier - Er zijn nog drie leveranciers in de running voor de bestelling van zes volledig elektrische bussen van de Lijn, die tegen eind 2019 zouden moeten rijden in Antwerpen, Gent en Leuven. Het gaat om VDL Bus, dat een fabriek in Roeselare heeft, en de Scandinavische busbouwers Linkker (Finland) en Volvo Bus (Zweden). Van Hool uit Koningshooikt was geen kandidaat, zegt De Lijn.

In april maakte de Vlaamse vervoersmaatschappij bekend dat Gent, Antwerpen en Leuven elk twee elektrische bussen krijgen met bijhorende oplaadinfrastructuur. Het gaat om een proefproject, als voorbereiding op een “groene golf” later. Vanaf 2019 wil De Lijn immers alleen nog maar bussen met alternatieve aandrijving kopen en vanaf 2025 zouden in stedelijke omgevingen alleen nog elektrische of hybride bussen mogen rijden.

Elektrische bussen vergen een aanzienlijke investering: zo’n bus kost circa 450.000 euro, tegen 220.000 euro voor een klassieke bus. En dan is de nodige laadinfrastructuur nog niet meegerekend.

Vijf leveranciers stelden zich kandidaat om de bussen aan De Lijn te leveren, waarvan er uiteindelijk drie overbleven: VDL, Linkker en Volvo. Met VDL is een van de twee grote Belgische spelers vertegenwoordigd. De tweede, Van Hool, stelde zich geen kandidaat.