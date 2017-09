Vlaamse regering investeert 157 miljoen euro voor 17 nieuwe schoolgebouwen in provincie Antwerpen

De Vlaamse regering heeft 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking (PPS) een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. De totale investeringswaarde van de 41 projecten bedraagt 550 miljoen euro, een bedrag waarover de Vlaamse regering vorige week een akkoord bereikte. In de provincie Antwerpen zullen er 17 nieuwe scholen worden gebouwd, voor een totaalbedrag van 157 miljoen euro.

Met deze tweede grootschalige PPS-operatie is Vlaanderen volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits bezig aan een “ongeziene inhaaloperatie” op het vlak van scholenbouw.

De Vlaamse regering besliste eerder al om een vervolg te breien aan het PPS-scholenbouwprogramma ‘Scholen van Morgen’. Dat programma voorzag al in de bouw van 182 nieuwe scholen, goed voor een investering van 1,5 miljard euro.

In het voorjaar besliste de Vlaamse regering een oproep te doen voor een bijkomende PPS-operatie ter waarde van 300 miljoen euro. Maar het aantal aanvragen lag veel hoger dan dat budget. Daarom besliste de Vlaamse regering bij de recente begrotingsopmaak om het bedrag op te krikken tot 550 miljoen euro.

Met dat bedrag zullen 41 nieuwe scholen kunnen worden gebouwd. “Het gaat om projecten van Ieper tot Lanaken. De nieuwe scholen hebben een oppervlakte van 250.000 vierkante meter of 50 voetbalvelden”, aldus onderwijsminister Crevits.

Veruit de meeste nieuwe scholen komen erbij in Antwerpen (17 scholen voor een bedrag van 157 miljoen euro) en Oost-Vlaanderen (13 scholen voor samen 151 miljoen euro). Daarnaast zijn er 6 projecten goedgekeurd in West-Vlaanderen, 4 in Limburg en 1 in Brussel.