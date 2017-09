Congo-expert Kris Berwouts korte tijd in Congo vastgehouden

Brussel - Congo-expert Kris Berwouts is woensdag op de luchthaven van Goma voor korte tijd meegenomen voor verhoor. Dat verhoor heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden en Berwouts heeft nadien zonder problemen Congo kunnen verlaten. Een goede week geleden werd de Franstalige Belgische journalist Quentin Noirfalisse nog in Kinshasa ondervraagd en twee dagen vastgehouden.

Volgens Kris Berwouts reageert het Congolese regime op dit moment erg zenuwachtig en werden het laatste anderhalf jaar al heel wat opiniemakers in het land geweerd. “Ik had het signaal gekregen dat wat Quentin was overkomen ook mij te wachten stond aangezien hij vooral over mij was ondervraagd. De ambassade heeft mij gecontacteerd om mij te verwittigen dat er een grote kans was dat ik in Kinshasa zou worden gevraagd, waarop ik mijn plannen heb gewijzigd”, aldus Berwouts aan Belga.

Berwouts zou eigenlijk op 27 september van Goma naar Kinshasa vliegen, maar besloot om in plaats daarvan terug te keren naar België. Op de luchthaven van Goma werd hij echter door de Direction Générale de la Migration (DGM) korte tijd aan het lijntje gehouden en vervolgens meegenomen naar het centrale bureau van de DGM in het centrum van de stad. “Ik ben toen beginnen rondbellen naar mijn contacten”, aldus de opiniemaker. In het centrale bureau kreeg Berwouts te horen dat het de bedoeling was dat hij naar Kinshasa werd gebracht voor een uitgebreide ondervraging, maar om een of andere reden gebeurde dat uiteindelijk niet. “Rond de tijd dat mijn vliegtuig zou vertrekken heeft men mij in allerijl terug naar de luchthaven gebracht, waar ik mijn documenten en bagage heb teruggekregen.”

Berwouts benadrukt dat hij niet werd gearresteerd, niet in detentie heeft gezeten en niet is uitgewezen. “Ik ben meegenomen voor verhoor maar dat verhoor heeft nooit plaatsgevonden, wat ik wel constateerde is dat mijn visum was geannuleerd.” Waarom de Congolese autoriteiten hem wilden ondervragen, maar dat uiteindelijk toch niet hebben gedaan, weet de expert niet. “De vraag is ook op welke manier en hoe snel ik opnieuw een visum kan verwerven”, klinkt het bij Berwouts, die zich tegelijk eerder optimistisch toont over zijn kans op een nieuw visum.

Berwouts heeft overigens net een boek over Congo geschreven (“Congo’s gewelddadige vrede”) dat binnenkort wordt voorgesteld.

