Borealis plant nieuwe fabriek in Waaslandhaven

Kallo - De Oostenrijkse chemiegroep Borealis wil in 2022 een nieuwe fabriek openen op haar bestaande site in Kallo (Beveren). Een studie draaide positief uit en nu wordt de technische kant uitgewerkt. Het gaat om een ‘significante’ investering.

Borealis rondde net voor de zomer een haalbaarheidsstudie af voor een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) af. Daarin wordt propaan omgezet tot propyleen. Daarmee kan polypropyleen worden gemaakt, een kunststof voor onder meer de automobielindustrie.

Nu volgt een studie naar de technische inplanting. In het derde kwartaal van 2018 wordt een definitieve beslissing verwacht, wat begin 2022 tot een werkende fabriek moet leiden.

De vestiging krijgt een voorziene productiecapaciteit van 740.000 ton per jaar mee. “Het zal een van de grootste en efficiëntste faciliteiten ter wereld zijn. De keuze viel op Kallo vanwege de uitstekende logistieke positie en ervaring in de productie en verwerking van propyleen”, klinkt het bij Borealis.

Een investeringsbedrag kan volgens het bedrijf nog niet worden gegeven. “Wel kunnen we zeggen dat het gaat om een significante investering voor Borealis en voor de chemische industrie in Europa”, stelt communicatiemanager Patrick Laureys. “In het geval van een positieve finale investeringsbeslissing is het realistisch te verwachten dat Kallo de referentielocatie wereldwijd wordt voor de productie van propyleen. Het zal de enige locatie ter wereld zijn die beschikt over twee operationele installaties met een dergelijke omvang.”

Borealis zegt nu nog nauw samen te werken met verschillende overheden “om het noodzakelijke steunpakket te waarborgen”.

Chemiekoepel essenscia noemt de voorgenomen bouw van “een van de grootste PDH-fabrieken ter wereld een uitstekende zaak voor de internationale aantrekkingskracht van de chemiesector in Vlaanderen en in België”.

Ook chemiebedrijf Ineos kondigde eerder aan een PDH-fabriek te willen bouwen in het Antwerpse.