Peiling Mechelen: Bart Somers met de vingers in de neus de grootste

Mechelen - Als de Mechelaar vandaag naar de stembus trekt, kan Bart Somers (Open Vld) met gemak aan zijn vierde ambtstermijn als burgemeester beginnen. Zijn stadslijst is veruit de grootste. Dat blijkt uit de verkiezingspeiling van Gazet van Antwerpen.

Met de vingers in de neus komen Somers en zijn stadslijst van Vld-Groen-m+ als grote overwinnaars uit de bus in onze peiling bij 600 Mechelaars voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In 2012 was de fractie (33,9%) al de grootste, maar nu doet ze er met 42% van de stemmen nog een hele schep bij. Het maakt de zetelende liberale burgemeester en zijn stadslijst met groenen en onafhankelijke m-plussers incontournable voor de vorming van een coalitie in de Dijlestad.

Dit zijn de resultaten van Mechelen:

Grote populariteit voor burgemeester Somers

Ruim zes op de tien Mechelaars (63%) verkiezen dat Bart Somers (Open Vld) zichzelf opvolgt als burgemeester. Van de mogelijke andere kandidaten komt er niemand uit de schaduw van de liberaal die ondertussen al 17 jaar de sjerp draagt.

Hoe scoren de andere kopstukken? En welk rapport krijgt het stadsbestuur? Bekijk hier alle scores. (GVA+)

De reactie van Bart Somers op het resultaat van de peiling: