Snelheidsduivel verklaart doodgereden koppel schuldig: “Ze hebben geen voorrang verleend”

Luchtbal-Rozemaai - De snelheidsduivel die op 15 maart 2015 op de Noorderlaan in Antwerpen het echtpaar Rik Demeerleer en Lydia Anthonis met 169 km per uur doodreed, vindt dat het koppel zelf verantwoordelijk is voor het ongeval.

De 26-jarige Nederlander Fouad El M. (26) moest zich vrijdag voor de politierechter in Antwerpen verantwoorden voor het gruwelijke ongeval op de vroege zondagochtend van 15 maart 2015.Na een nachtje stappen scheurde Fouad El M. in zijn Audi S4 met een waanzinnige snelheid over de Noorderlaan richting Ekeren. Rik Demeerleer (71) en zijn echtgenote Lydia Anthonis (67) reden in de tegengestelde richting en sloegen aan het kruispunt met de Manchesterlaan linksaf. “Fouad El M. reed zo snel dat Lydia, die achter het stuur zat, de AudiS4 onmogelijk kon zien aankomen”, zegt advocaat Walter Damen. “De Audi reed achteraan in op de Kia van Rik en Lydia.”

“Misdadig”

De ravage op de Noorderlaan was verschrikkelijk. De brokstukken vlogen tot 200 meter ver. Maar de verminkingen van de slachtoffers waren nog gruwelijker. Rik Demeerleer werd met zo’n vaart uit de auto geslingerd dat hij daarbij onthoofd werd. De uitbater van Café De Luchtbal,die het lichaam vond, kampt vandaag nog met een posttraumatisch stress-syndroom.

De verkeersdeskundigen berekenden aan de hand van de camerabeelden dat Fouad El M. met 193 km per uur voorbij de brandweerkazerne reed. Op het moment van de impact haalde de Audi nog 169 km per uur. Rik en Lydia waren op slag dood, Fouad El M. en zijn vier passagiers klommen op eigen kracht uit hun voertuig.

“Gewoon misdadig”, zo noemde het Openbaar Ministerie het rijgedrag van de Nederlander. De procureur vorderde daarom drie jaar effectieve gevangenisstraf, een rijverbod van vijf jaar en een boete van 6.000 euro.

“Wat bezielde u?”

De politierechter wilde van Fouad El M. weten waarom hij zo waanzinnig snel reed. “Wat bezielde u?”, vroeg hij. “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk naar huis”, antwoordde Fouad. Ik was me er niet van bewust dat ik zo snel reed. We waren aan het praten en aan het lachen in de auto. En ineens was die wagen daar. Ik wil me verontschuldigen bij alle nabestaanden en bij iedereen die bij het ongeval betrokken was. Ik deed het niet met opzet.”

Op veel vergiffenis hoeft Fouad El M. niet te rekenen. De nabestaanden van Rik en Lydia walgden van zijn advocaten, die stelden dat Lydia zelf grotendeels verantwoordelijk was voor het ongeval. “Ze had bij het afslaan voorrang moeten verlenen. Bovendien droeg het koppel geen veiligheidsgordel.”

Volgens het Openbaar Ministerie gaat die voorrangsregel niet op, vanwege de hoge snelheid van Fouad El M.

Uitspraak op 27 oktober.