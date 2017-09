Turnhout - Als het aan de vrouwen ligt, grijpt Groen de macht in Turnhout. Dat blijkt uit de enquête waarin we naar de kiesintenties van de Turnhoutenaar peilden. N-VA is niet langer de grootste. Verder blijkt dat de huidige bestuursploeg wordt gewaardeerd door de kiezer.

The winner takes it all. De partij die de wind in de zeilen heeft, scoort. Dat fenomeen maakte in 2012 van de N-VA plots de grootste partij in Turnhout. Nu lijkt Groen ervan te profiteren. Een Turnhoutenaar ...