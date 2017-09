Duitsland kan opnieuw rekenen op Boateng en Sané

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft Jérôme Boateng en Leroy Sané opgenomen in zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels tegen Noord-Ierland en Azerbeidzjan. Beide spelers moesten met blessures verstek laten gaan voor het kwalificatietweeluik van begin september.

Löw kan daarentegen geen beroep doen op doelman Manuel Neuer, die out is met een barst in zijn linkervoet. Ook Mario Gomez, Mesut Özil, Sami Khedira en Jonas Hector moeten een kruis maken over de twee matchen.

Op twee wedstrijden van het einde heeft Duitsland, dat zijn groep autoritair aanvoert met vijf punten meer dan eerste achtervolger Noord-Ierland, zijn ticket voor Rusland zo goed als beet. Als ‘die Mannschaft’ volgende week donderdag minstens een punt pakt in Noord-Ierland, is de kwalificatie binnen. Zo niet krijgt de wereldkampioen drie dagen later in Kaiserslautern een herkansing tegen Azerbeidzjan.

Duitse selectie:

Keepers: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Verdedigers: Jérôme Boateng (Bayern), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlijn), Antonio Ruediger (Chelsea), Niklas Suele (Bayern)

Middenvelders: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)

Aaanvallers: Thomas Müller (Bayern), Leroy Sané (Manchester City), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax)