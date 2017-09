Vanaf 1 oktober twee extra trajectcontroles in Mechelen

Mechelen - Twee maanden na de invoering van de eerste trajectcontroles op snelheid in Mechelen starten er vanaf 1 oktober twee nieuwe. Dat zijn trajecten in Leest en op de Brusselsesteenweg in Mechelen-Zuid.

Sinds augustus controleren camera's met automatische nummerplaatherkenning de snelheid in Hombeek en op de Liersesteenweg in Mechelen-Noord. Vanaf zondag komen Leest en de Brusselsesteenweg in Mechelen-Zuid erbij.

“Net zoals vorige keer gaan we ook op deze nieuwe trajecten een maand lang enkel waarschuwen. Wie vanaf 1 november nog te snel rijdt, krijgt een boete", zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Waar precies?

In Leest is het traject 1,3 kilometer lang. De zone 50 loopt vanaf de Dorpstraat 23-25 tot aan het einde van de bebouwde kom in de Juniorslaan. Daar gaat het traject over in een zone 70 tot aan de Juniorslaan 39.

Het traject op de Brusselsesteenweg loopt over een afstand van bijna 600 meter in de zone 30 van de Hoveniersstraat tot aan de spoorwegbrug. In november volgen de Hombeekse- en de Tervuursesteenweg en de Nekkerspoelstraat.