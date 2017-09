Eddy Merckx houdt Belgische eer hoog in Zuid-Korea

Eddy Merckx heeft zich als enige Belg geplaatst voor de achtste finales van het wereldbekertoernooi driebanden in het Zuid-Koreaanse Cheongju. Voor Frédéric Caudron en Roland Forhomme eindigde het toernooi in de eerste ronde van de eindfase.

Merckx (UMB 10) was in de zestiende finales meer dan een maat te groot voor de Vietnamees Thanh Tien Le (UMB 196), die een 40-12 nederlaag moest ondergaan. Merckx haalde een gemiddelde van 2.000 per beurt en neemt het in de volgende ronde op tegen de Zuid-Koreaan Sung-Won Choi (UMB 15), de wereldkampioen van 2014.

Forthomme (UMB 33) lag tegen de Zuid-Koreaan Jae Ho Cho lang op koers om de wedstrijd te winnen. Cho had echter de beste eindsprint en won uiteindelijk met 40-35.

Frédéric Caudron (UMB 4) moest na een thriller zijn meerdere erkennen in de Vietnamees Anh Vu Duong (UMB 24). Net als Forthomme leek hij op de overwinning af te stevenen. Duong bereikte echter als eerste de 40 punten. Caudron, die op 38 stond en een nabeurt had, kon slechts één carambole scoren en verloor de wedstrijd met 40-39.

Uitslagen zestiende finales

Anh Vu Duong (Vie/24) - Frédéric Caudron (BEL/4) 40-39 (1.250-1.219)

Jae Ho Cho (ZKo/16) - Roland Forthomme (BEL/33) 40-35 (2.352-2.059)

Eddy Merckx (BEL/6) - Thanh Tien Le (Vie/196) 40-12 (2.000-0.600)