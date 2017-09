Topactrice vecht tegen borstkanker: "Een op de acht vrouwen krijgt het. Vandaag ben ik die ene"

Actrice Julia Louis-Dreyfus heeft borstkanker en maakte dat met een post op sociale media bekend. "Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Vandaag ben ik die ene."

De Amerikaanse actrice Julia Louis-Dreyfus (56), meervoudig Emmy-winnares en bekend van comedy-series Veep en Seinfeld, kreeg onlangs te horen dat ze borstkanker heeft. "Een op de acht vrouwen krijgt borstkanker. Vandaag ben ik die ene", post ze op Twitter en Instagram.

Ze voegde er meteen ook 'goed' nieuws aan toe. "Ik heb een geweldige groep familie en vrienden die mij steunt, en een goede zorgverzekering."

Ze is zich er van bewust dat dat bij heel veel vrouwen niet het geval is en wijst op het belang van een goede gezondheidszorg. "Laten we vechten tegen alle kankersoorten en van algemene gezondheidszorg realiteit maken", schrijft ze nog.

De actrice kreeg al heel veel steun via Twitter en Instagram. Volgens een verklaring van de Amerikaanse zender HBO kreeg de actrice het nieuws te horen de dag nadat ze de zesde Emmy kreeg voor haar rol in Veep. HBO maakte onlangs bekend dat de comedyshow stopt na het aanstaande zevende seizoen, maar die beslissing was al genomen en staat los van de ziekte van de hoofdrolspeelster.