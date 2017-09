Duiker houdt haai in een houdgreep: “Soms moet je gewoon respect afdwingen”

Tijdens een toeristisch duiktochtje in het warme water nabij de Bahama’s begon een duiker een haai plots te slaan omdat de vis het aas aan het opvreten was. De man hield het roofdier enkele seconden in een houdgreep, zodat hij de kist met aas zou kunnen sluiten. Toen hij weer boven water kwam, verklaarde de man simpelweg dat je “soms wat respect moet afdwingen”.

Toeristen die de eilandengroep van de Bahama’s bezoeken, kunnen de oceaan induiken om haaien en andere exotische vissen aan het werk te zien. Gidsen en duikers voeren de vissen aas, zodat de dieren naar een door hen gekozen plek worden gelokt, een controversiële praktijk omdat de haaien volgens experts op die manier minder bang worden van mensen. De roofdieren gaan duikers en zwemmers na een tijdje ook associëren met voedsel, wat de kans op dodelijke aanvallen van haaien kan vergroten.

Het team in bovenstaande video had een doos met aas geopend op de bodem van de oceaan om de hongerige haaien naar de plek te lokken, zodat toeristen de dieren konden bestuderen. De gidsen hadden de kist met chum - een goedje dat bestaat uit bloed, ingewanden van vissen en graten - echter open laten staan, waardoor de vraatzuchtige haaien een feestje bouwden met het aas. Dat was echter niet naar de zin van een van de duikers, die zich naar de bodem liet zakken en de haai begon te slaan.

“Respect afdwingen”

De schokkende beelden van de aanval op de haai werden gefilmd door de 33-jarige boekhouder Nicholas Jones en gepubliceerd op sociale media. “Het gebeurde minstens twee keer tijdens onze duik”, aldus Jones. “De gids sloot de kist tot tweemaal toe niet goed af en besliste plots dat de hongerige haai moest gestraft worden.”

Volgens de getuige verloor de man zijn geduld met de verpleegsterhaai, hoewel het dier “natuurlijk gedrag vertoonde door een aangeboren vraatzucht”. Maar de gids wilde uiteraard vermijden dat de haaien met alle aas zouden gaan lopen, waardoor de andere - meer spectaculaire - haaien andere oorden zouden hebben opgezocht. “En toen zou de show afgelopen zijn.”

Toen de duiker weer boven water kwam, werd hem gevraagd waarom hij de haai bij de staart wegtrok en sloeg. “Soms moet je gewoon wat respect afdwingen”,verklaarde de gids zonder schroom. Volgens Jones, die op de Kaaimaneilanden woont, is dit het zoveelste afschuwelijke incident tijdens een toeristisch duiktochtje en tonen de gidsen en de toeristen geen enkel respect voor het leven in de oceaan.