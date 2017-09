Gepeste leerling neemt wraak op klasgenoten met fatale gevolgen

Het schooljaar was amper een week bezig toen een achttienjarige leerling online een mes kocht. Hij was de pesterijen beu en zou de verantwoordelijken eens een lesje leren. Het mes was klein genoeg om in zijn zak te verstoppen, maar groot genoeg om dodelijk te zijn.

“Ik voel me gevangen”, zei Abel Cedeno tegen een vriend. Enkele van zijn klasgenoten aan de Urban Assembly School for Wildlife Conservation in New York viseerden hem voortdurend met racistische en homofobische verwijten.

Op 16 september kwam er al een eerste waarschuwing voor het drama dat zou volgen. De achttienjarige Abel plaatste een video op Facebook waarin hij zijn mes open en toe klapt terwijl hij zegt dat hij niet snapt “waarom mensen hem soft vinden”. Volgens de speurders zou hij vanaf dan elke dag zijn mes meenemen naar school.

Potloden en propjes papier

De pesterijen bleven doorgaan totdat de stoppen woensdag bij Abel doorsloegen. Matthew McCree (15) en Ariane LaBoy (16) gooiden tijdens de geschiedenisles potloden en propjes papier naar hem, toen Abel plots rechtstond en naar het toilet liep. Daar trok hij zijn mes om terug te keren naar het klaslokaal. “Wat zei je tegen mij?”, schreeuwde hij nog uit voor hij toesloeg. Matthew stond op en sloeg Abel, waarna die twee keer uithaalde naar de borst van de vijftienjarige. Toen Ariane tussenbeide wilde komen, werd ook hij in de biceps gestoken. De andere klasgenoten en de leraar konden niet anders dan toekijken.

McCree overleefde de steekpartij niet, LaBoy raakte zwaargewond. Het gaat om het eerste dodelijke incident in een openbare school in New York in meer dan twee decennia. Hoewel Cedeno volgens de directeur al sinds de start van het schooljaar gepest werd, zou het de eerste keer zijn dat hij aanvaringen had met de twee.

De speurders proberen op dit moment nog een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van Cedeno. Getormenteerd door de voortdurende pesterijen, een moeder die door orkaan Maria vastzit op Puerto Rico en zo veel moeilijkheden op school dat hij een paar jaar ouder was dan zijn klasgenoten. Volgens een goede vriendin zou de achttienjarige ook geworsteld hebben met zijn seksualiteit en zou hij in het verleden al gekampt hebben met mentale problemen. “Het feit dat hij Hispanic was en biseksueel, maakte hem een makkelijk slachtoffer voor de pestkoppen", zegt ze. “Ik denk dat hij geen andere uitweg meer zag dan wat hij gedaan heeft.”

