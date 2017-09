Max Verstappen: “Records interesseren me niet, ik wil gewoon winnen”

Het gerenommeerde Duitse “Auto, Motor und Sport” ging bij Max Verstappen op de koffie om het te hebben over zijn seizoen tot dusver, zijn teamgenoot en hoe hij de toekomst tegemoet kijkt.

Het huidige seizoen is voor Max Verstappen geen onverdeeld succes, dat is duidelijk. Het is een understatement als we stellen dat hij zijn portie pech voor dit jaar al gehad heeft, de jonge Nederlander heeft in 2017 al zeven keer de finish niet gehaald. De oorzaken zijn uiteenlopend maar dikwijls laat zijn Red Bull RB13 hem in de steek.

Gemengde sfeer in het team

Verstappen benoemt dan ook de sfeer binnen het team als gemengd. De ene kant van de garage is natuurlijk gelukkiger dan de andere want teamgenoot Ricciardo kan met zes podiumplaatsen en één overwinning wel spreken van een geslaagde campagne.

“In het algemeen kan je wel stellen dat de sfeer almaar beter wordt in het team, zeker als je kijkt welke weg dat we afgelegd hebben sinds Melbourne,” aldus Verstappen. “Alles evolueert in de goede richting maar er zijn nu eenmaal dingen die we niet in de hand hebben. Het hele pakket moet beter worden.”

We kunnen er natuurlijk niet naast kijken dat Daniel Ricciardo een veel beter seizoen doormaakt en in de stand om de wereldtitel al 94 punten meer telt dan Max.

Positief blijven

“Die dingen gebeuren in het leven,” aldus de Nederlander. “Ik kan alleen maar positief blijven en me optrekken aan de goede dingen van dit seizoen. Tijdens de kwalificaties doe ik het meestal beter bijvoorbeeld, de snelheid is er dus wel, en bij mijn uitvalbeurten tijdens races lag ik ook steeds in een goede positie.”

De telemetrie van het team toont naar eigen zeggen aan dat hij niets verkeerd doet of iets anders doet dan Ricciardo en daarom ziet hij ook geen redenen om zijn aanpak te veranderen of om aan zichzelf te beginnen twijfelen.

Strijden voor de titel in 2018?

Hij houdt zich op de vlakte over het feit of hij gelooft dat Red Bull hem in 2018 van een wagen kan voorzien om voor de wereldtitel te vechten.

“Dat valt moeilijk te voorspellen in de Formule 1, we doen allemaal ons best om de best mogelijke auto te bouwen. Ik geloof in mijn team, ze zijn daartoe in staat maar we moeten het totale pakket hebben om ons doel te bereiken.”

Dan rijst automatisch de vraag of hij denkt dat ze dat doel samen met Renault kunnen bereiken.

“Ze werken hard om de gebreken te verhelpen en de motor zo krachtig mogelijk te maken maar ik ben niet bij de ontwikkeling betrokken,” aldus Verstappen.

Samenwerking met Honda vanaf 2019?

Over een eventuele samenwerking met Honda vanaf 2019 wou hij niks kwijt.

“Ik ben niet bij zulke gesprekken aanwezig dus ik kan er niets over kwijt. Een Mercedes of Ferrari als motor zullen we alleszins niet hebben.”

Het Nederlandse wonderkind is evenwel niet op recordjacht in de Formule 1, hij wil gewoon winnen.

“We zien wel wat ik op het einde van mijn carrière bereikt heb. Op dit moment wil ik gewoon winnen en er komt ook wel wat geluk bij kijken om bijvoorbeeld zoals Schumacher zeven titels te winnen. Je moet altijd op het juiste moment in het juiste team zitten.”

Op de vraag wat we hem mogen wensen voor de toekomst in de F1 antwoordt Verstappen: “Tien dominante jaren , de rest is niet zo belangrijk.”

