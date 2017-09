43 Soedanezen teruggestuurd: “Deze missie was een succes”

Het team van ambtenaren uit Soedan heeft 43 migranten uit het Maximiliaanpark geïdentificeerd als Soedanezen en de eerste drie vliegen vrijdag zonder politie-escorte naar Khartoem, zolang ze geen beroep aantekenen of asiel aanvragen. Dat schrijft De Morgen.

Woensdagavond al zijn de Soedanese ambtenaren naar huis teruggekeerd. In anderhalve week hebben ze hun indentificatiemissie voltooid. In gesloten centra verspreid over het land interviewden ze migranten uit het Maximiliaanpark die geen asiel aanvroegen en van wie die de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vermoedde dat het Soedanezen waren.

De ambtenaren hebben intussen 43 van de 61 migranten geïdentificeerd als Soedanezen en er de nodige reisdocumenten voor afgeleverd. “70 procent van die migranten kan terug. Deze missie was dus een succes”, zegt DVZ-woordvoerder Geert De Vulder. “Uiteraard kunnen zij nog in beroep gaan, of alsnog asiel aanvragen in ons land.”

Op dit moment heeft nog maar één van hen een asielaanvraag ingediend, twee anderen overwegen het. De eerste drie vertrekken vandaag per lijnvlucht naar Soedan, zonder politiebegeleiding. Zaterdag vertrekt er een migrant die om veiligheidsredenen wel een escorte mee krijgt. Zo zal de terugkeer de komende weken met mondjesmaat verlopen.