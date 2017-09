Vlaanderen pakt valse oldtimers aan

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werkt aan nieuwe regels voor oldtimers, voertuigen die minstens 25 jaar oud zijn. De hervorming - waarbij wagens pas vanaf 30 jaar het statuut van oldtimer kunnen krijgen en ook frequenter gekeurd worden - dient mee om het fiscale misbruik in de categorie tussen 25 en 30 jaar aan te pakken, zo schrijft De Tijd.

Het is verboden een oldtimer voor woon-werkverkeer of commercieel gebruik in te zetten. Toch gebeurt dat massaal omdat een wagen met de status van oldtimer vaak tot tien keer fiscaal voordeliger is. Zowel de eenmalige inschrijvingsbelasting als de jaarlijkse verkeerstaks en de kostprijs van de verzekering liggen veel lager.

Dat misbruik vertaalt zich in de cijfers. Het aantal inschrijvingen van oldtimers tussen 25 en 30 jaar is in vijf jaar bijna verdubbeld, van 38.000 tot ruim 66.000. De drie gewesten werken daarom parallel aan strengere regels. Zo wordt de leeftijd waarop een wagen als oldtimer kan worden ingeschreven geleidelijk opgetrokken. Tegen 2022 moet een auto 30 jaar zijn om van een oldtimer te kunnen spreken.

Daarnaast zullen wagens van 30 jaar en ouder zich om de vijf jaar melden bij de autokeuring. Bij wagens onder 30 jaar wordt de controle jaarlijks verplicht. Nu is de keuring alleen bij de inschrijving verplicht en daarna nooit meer. Dat moet het kostenvoordeel van een oldtimer verlagen, zodat de mensen sneller een recentere wagen kopen.