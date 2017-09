VIDEO. Met 20.000 uit de bol op StuDay

Antwerpen / Antwerpen 2060 - StuDay is doorheen de jaren al een aantal keer van locatie veranderd. Donderdag streek het studentenfeest voor het eerst neer in Park Spoor Noord. Het feit dat alles gratis was, maakte het feest compleet.

Dat er vrijdag waarschijnlijk heel wat studenten wakker worden met een kater zou wel eens het gevolg kunnen zijn van StuDay. De eerste week van het nieuwe academiejaar komt daarmee tot een einde en het besef dat het opnieuw studeren geblazen is, sijpelt nu stilaan binnen. StuDay is een gratis feest voor alle Antwerpse studenten met naast optredens van onder meer Dvtch Norris en Discobaar A Moeder ook verschillende randactiviteiten.

Die werden dit jaar gebundeld in Park Spoor Noord, een locatiewissel waar de studenten niet allemaal even erg van wakker liggen. “De setting ziet er goed uit in het park, maar ik denk eigenlijk dat het voor de studenten niet uitmaakt waar StuDay plaatsvindt. StuDay is elk jaar opnieuw het moment om andere studenten terug te zien en om nieuwe mensen te leren kennen en dat kan op elke locatie”, klinkt het bij Janneke Strijbos, student Secundair Onderwijs.

Om 22u werden de laatste beats door de speakers geknald en trok menig student nog de stad in voor een van de afterparty’s.

Foto: JHS