Kempense ex-wielrenner (69) in coma na val van zes meter hoge ladder

Ex-wielrenner Suske Verhaegen (69) uit Grobbendonk ligt na een zware val in een coma op de afdeling intensieve zorgen van het in Universitair Ziekenhuis in Edegem.

“Er scheelde wat met de buitenverlichting en papa zou dat wel gauw zelf in orde brengen”, vertelt dochter Ann Verhaegen. “Hij klom op een ladder, maar toen is er iets misgelopen. Mama ging kijken en vond papa kreunend op de grond. Hij maakte een val van zo’n zes meter.”

Suske werd met spoed overgebracht naar het UZA in Edegem en in een kunstmatige coma gebracht. De man is er erg aan toe. “Er is sprake van elf gebroken ribben, zijn nek- en rugwervels zijn geraakt, er is een bloeding in de hersenen en de longen hebben ook een klap gekregen. Er worden nog verdere onderzoeken uitgevoerd om na te gaan of er ook neurologische schade is. Dat weten we de volgende dagen. Tot dan blijft het afwachten en hopen dat complicaties uitblijven. Papa wordt ondertussen in coma gehouden. We hopen dat het goed komt, maar we staan hoe dan ook voor een lange periode van revalidatie.”

Suske Verhaegen was in de jaren zeventig 10 jaar beroepsrenner. Als prof won hij 17 wedstrijden, waaronder tweemaal Kuurne-Brussel-Kuurne. De voorbije tien jaar bracht hij tientallen ex-collega’s samen om herinneringen op te halen. Zijn grootste recente verwezenlijking is het Kempens Wielermuseum. Een initiatief dat haast al zijn tijd opslokte. Op de sociale media stromen de steunbetuigingen voor Sus en zijn familie toe.