De Kleurenboom steunt Kom Op Tegen Kanker met buurtfeest

Ekeren -

Basisschool De Kleurenboom in de Pastoor Vandenhoudtstraat in Ekeren-Donk komt zoals veel scholen in contact met leerkrachten, ouders en familie die te maken krijgen met kanker. “Daarom organiseert onze school op zaterdag 30 september een buurtfeest”, zegt directeur Martine Van der Meulen.