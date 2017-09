Dementiewandelingen van start

Heist-op-den-Berg -

WZC Sint-Jozef startte donderdag in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) met twee wandelingen voor mensen met dementie. Eén tocht brengt deelnemers via de dorpskern van Wiekevorst tot bij boerderij De Witte Lelie. De tweede wandeling gaat naar de Wimpelvlakte en maakt een bezoekje aan zelfpluktuin Het Plukhof mogelijk. “Het doel is enerzijds om mensen weer in contact te brengen met herinneringen uit hun verleden”, zegt schepen van Senioren Eric Verbist (CD&V). “Anderzijds bevordert het ook de sociale contacten.”