Zoersel - De stripreeks De Kiekeboes bestaat veertig jaar. Dat moet worden gevierd, vinden ze in Zoersel. Tekenaar Merho werkt er in de deelgemeente Halle aan zijn succesvolle beeldverhalen. Voorheen woonde hij achtereenvolgens in Merksem en in Schoten.

“Veertig jaar De Kiekeboes. Daar spelen we als gemeente, die de cultuur hoog in het vaandel voert, graag op in. Merho is en blijft een persoon op wie we trots mogen zijn, want hij zette Zoersel mee op ...