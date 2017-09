Antwerp-coach Laszlo Bölöni: “Sommige spelers zitten nog altijd in hun examenperiode”

We zijn bijna oktober en Antwerp staat nog altijd knap zesde in de stand. Maar een zweem van euforie viel er zelfs na de eerste (ruime) thuiszege niet te bespeuren op het aangezicht van coach Laszlo Bölöni op zijn wekelijkse persbabbel gisteren. Integendeel. De kleine – en vooral steevast terugkerende – problemen zijn nog altijd niet van de baan. “Gemiddeld zijn is lang niet genoeg om bij Antwerp te spelen”, aldus Bölöni.