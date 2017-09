Josje lanceert stomende videoclip

Het is D-day voor Josje Huisman (31): vandaag krijgt het publiek voor het eerst haar debuutsingle Gasolina te horen, en gaat ook de stomende videoclip in première.

In die clip zingt ze in een strak badpak haar aanstekelijke nummer, omringd door twee mannen in bloot bovenlijf. Hiermee neemt ze definitief afscheid van haar K3-periode. “Waar ik trots op ben, laat dat duidelijk zijn”, zegt ze. “Ik wil niets met man en macht van mij afschudden, maar nu is het tijd voor mijn eigen muziek, nummers waar ik me goed bij voel.”

Het refrein van Gasolina zou zo uit een K3-hit kunnen komen, ware er niet de pittige tekst. “Kijk, ik wil vooral up tempo-pop maken”, zegt Josje. “Ik ben ook zo, ik ben een beetje up tempo (lacht). Dat zal je ook horen op het album waaraan ik al een hele tijd aan het werken ben met mijn producer Arno Krabman.”

“Wanneer dat album uitkomt, kan ik nog niet zeggen. Ik heb best wel wat songs klaar, maar ik wil er pas mee naar buiten komen als het album compleet is. De voorbije twee maanden ben ik vooral bezig geweest met de afwikkeling van hoe we de single precies gingen lanceren. Nu dat gebeurd is, kan ik weer de studio induiken.”

“Het wordt een heel afwisselend album. En ja, er is ook een nummer bij dat om een rap vraagt, dus dat ga ik wel doen denk ik. Toch wordt het zeker geen rapalbum, gewoon pittige popmuziek in het Nederlands. Ik ben heel benieuwd hoe het publiek zal reageren, dus ik heb wel kriebels in de buik. Ik ben alvast trots op wat ik samen met mijn producer ge- creëerd heb. Heerlijk om eens zelf aan het roer te staan.”