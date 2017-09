Gouden Handschoen voor Francesco Patera en Delfine Persoon

Brussel - Francesco Patera en Delfine Persoon hebben donderdag in Brussel de Gouden Handschoen gekregen, de trofee voor beste Belgische bokser. Voor Persoon is het al de vijfde handschoen op rij.

Patera is nog geen bekende bij het grote publiek, maar werd verkozen door de gespecialiseerde pers. De 24-jarige Limburger houdt de Europese titel (EBU) bij de lichtgewichten sinds een kamp op 6 juni in het Finse Turku tegen lokale ster Edis Tatli. Binnen enkele weken kampt hij opnieuw in Finland tegen Tatli om de titel. Patera verloor tot nu toe slechts twee van zijn twintig kampen.

Delfine Persoon, sportvrouw van het jaar in 2015, won bij de vrouwen. Farouk Kourbanov is belofte van het jaar. De kamp van het jaar werd die tussen Steve Jamoye en Jean-Pierre Bauwens op 14 oktober 2016.