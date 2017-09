Bedrijven tonen zich op Voka Open Bedrijvendag

Geel - Tijdens de Voka Open Bedrijvendag van nu zondag 1 oktober zetten naar jaarlijkse traditie weer honderden bedrijven verspreid over Vlaanderen de deuren open. In de regio Kempen krijgt het publiek de kans om van nabij kennis te maken met vierendertig ondernemingen, die met zeer uiteenlopende zaken bezig zijn. Zondag krijgen ook veertien starters de kans om in het Huis van de Ondernemer in Geel hun verhaal aan het grote publiek te tonen.

Je krijgt als bezoeker de kans om te ontdekken hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe bedrijven tewerk gaan, waar je buurman werkt,... En dat helemaal gratis! ‘Het thema is dit jaar ‘Ondernemers ondernemen voor iedereen’.

Hotspot Geel met de fiets

Geel is dit jaar een van de negen hotspots, plaatsen waar je erg gemakkelijk verschillende bedrijfsbezoeken kan combineren. Het leuke is dat je dit in Geel met de fiets kan doen, hiervoor is een fietsroute van 29 kilometer uitgestippeld. Via deze route bezoek je ook Voka – KvK Kempen in de Kleinhoefstraat, waar veertien starters hun onderneming voorstellen. Jonge, dynamische ondernemers die de bezoekers tonen hoe ze mee de toekomst zullen creëren.

Van 10 tot 17 u. brengen volgende start-ups hun verhaal: Bob's place - Business over Borders, · dRaad by RD: creatief met dRaaDjes, Kempens Warmtebedrijf, Texture Panels, Full Vision Studio, MaesMedia, AddedReality, Belgian Industrial Machines (BiM), EQP Textiles, Kelvin Solutions, UltraZonic, Eco Rat Control, Jong Voka Kempen en spel via Atheneum Geel.

De Coninck (Kleinhoefstraat) toont jullie indrukwekkende reddingen op grote hoogte. Voor de kleinsten zijn er op schaal gemaakte voertuigen.

De Kringwinkel (Heidebloemstraat) laat je de werking achter de winkel zien. Bijvoorbeeld de geautomatiseerde textiellijn.

Het Stedelijk Zwembad (Fehrenbachstraat) Dit is dé kans om eens in de kelder onder het zwembad te komen. Wat zit er op, onder en rond de zwembadkuip? Hoe ziet het dak eruit? De sportdienst zorgt ook voor workshops EHBO en heel wat kinderanimatie zoals springkastelen.

Music Vanderheyden (Winkelom) Alle soorten piano's, optredens, ... hoe zit een piano in elkaar en hoe laad je in godsnaam zo'n zware vleugelpiano in een vrachtwagen?

Renotec (Winkelomseheide) Toont trots de nieuwbouw voor en al hun specialiteiten in renovatie- en restauratiewerken. Voor de kleinsten is er een zoektocht klaar met Carta Mundi

Narviflex (Liesdonk) en Tormans laten u in hun nieuwbouw de lucht in gaan. U waant zich in airport Geel. Zij tonen u met trots transportbanden en rubber en plastics waarmee wrijwel alles kan gemaakt worden.

Houtbderijf Lavrysen (Koning Albertstraat) Van boom tot droom: je krijgt de hele weg te zien hoe een boom wordt vervoerd, verzaagd en verwerfkt tot uw droomproject.

Voka Open Bedrijvendag loopt op zondag 1 oktober van 10 tot 17 u. De deelnemende bedrijven kunnen gratis worden bezocht. Alle informatie en de deelnemende bedrijven vind je op http://www.openbedrijvendag.be.