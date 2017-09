Gemeente haalt 64% op fietsrapport

Wijnegem -

Elke dag steken liefst negenhonderd fietsers de banaanbrug over. Dat blijkt uit tellingen die de provincie liet uitvoeren in het kader van de zogenaamde Fietsbarometer. Wijnegem behaalt overigens een mooie score van 6,4/10 in die audit van de fietsvoorzieningen voor het woon-werkverkeer.