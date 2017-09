Toerismekantoor zwaait de deuren open

Kasterlee - Het nieuwe toeristische infokantoor onderstreept de reputatie van Kasterlee als toeristische trekpleister bij uitstek. Zaterdag opent het de deuren.

Vlaams minister voor toerisme Ben Weyts (N-VA) krijgt de eer het lint door te knippen. De ­Kastelse schepen van toerisme Mies Meeus (CD&V) zal zaterdag bij de opening van het nieuwe toeristische infokantoor al even trots zijn: “Kasterlee besteedt al decennialang veel aandacht aan toeristische promotie en een warm onthaal. In het begin gebeurde dat nog aan de balie in de inkomhal van het gemeentehuis. Rond 2005 kreeg de toeristische dienst een apart kantoor, dat weliswaar nog werd gehuurd naast herberg Den Leeuw op de markt. Nu kunnen we eindelijk ons eigen kantoor runnen, aansluitend aan het gemeentehuis.”

De gemeente heeft altijd veel belang gehecht aan productontwikkeling. De opening van het nieuwe toeristische infokantoor, eind september, kon niet beter gekozen worden: oktober barst van de activiteiten rond de pompoenen, waarmee Kasterlee een internationale reputatie heeft verworven. Mies Meeus: “De oranje vruchten nemen in het nieuwe kantoor dan ook een prominente plaats in, naast kabouters, gastronomie en andere troeven.”

www.visitkasterlee.be