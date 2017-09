Antwerpen 2018 -

Het nam een enorme vaart voor Sanne Van Ginneken (28). Tweeënhalf jaar geleden opende ze in de Schoenstraat in Borgerhout haar eigen zaak voor vintage meubelen. Maar de ruimte werd snel te klein. Morgen opent ze een nieuwe showroom. Eén die maar liefst vijf keer zo groot is.