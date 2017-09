Westerlo vierde vorig weekend zijn eerste overwinning van het seizoen. Het was bovendien een zege met glans, want Roeselare werd met zware 4-0 cijfers huiswaarts gestuurd. Vanavond hopen de Kemphanen dat kunstje nog eens over te kunnen doen op bezoek bij Tubeke, de rode lantaarn. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20.30 uur.

Tussenstand. TUBEKE 0 - 0 WESTERLO