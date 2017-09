LIVE. Antwerp op dubbele achterstand tegen Waasland Beveren

Antwerp verloor twee weken geleden bij Lokeren voor het eerst dit seizoen punten buitenhuis. Vandaag moet de Great Old opnieuw een uitwedstrijd spelen in het Waasland. Een 'walk in the park' belooft het allerminst te worden, want hoewel Waasland Beveren 'pas' achtste staat in het klassement, leggen de Bevernaars week na week sprankelend voetbal op de mat. De wedstrijd start om 20.00 uur.

Bekijk tijdens de wedstrijd al de belangrijkste fasen en bekijk vanaf 23 uur de wedstrijdsamenvatting.

Tussenstand. WAASLAND BEVEREN 2 - 0 ANTWERP