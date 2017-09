Slachtoffer blaast reconstructie van steekpartij af

Retie - Er komt dan toch geen reconstructie van de steekpartij in een woning aan de Oude Arendonksebaan in Retie. Het slachtoffer ziet dat niet zitten.

Cherryl Newland (39), een moeder van vijf kinderen, werd op 28 november vorig jaar in haar woning aangevallen met een mes door haar ex Roberto M. (51) uit Turnhout. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de raid. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen besliste onlangs dat er een reconstructie moest komen. De dader had daar op aangedrongen.

“Maar het Openbaar Ministerie deelde ons mee dat het slachtoffer een reconstructie niet ziet zitten. Ze wil elke confrontatie met mijn cliënt vermijden”, zegt ­Anthony Mallego, de advocaat van Roberto M. “Waarom ze weigert, is ons een raadsel. Bij een reconstructie doen verdachte en slachtoffer na elkaar de feiten nog eens over. Heeft ze iets te verbergen?”

Cherryl Newland kreeg tijdens een worsteling messteken in de borststreek, de hals en de linkerwang. “Was mijn oudste zoon niet thuis geweest, dan had hij zijn werk afgemaakt”, zei ze. “Eén centimeter heeft beslist over leven en dood. Een steek miste op een haar na een slagader.”

De huidige kwalificatie is moordpoging. “Maar die kwalificatie is te zwaar. Volgens ons is er sprake van uitlokking. Het was de vrouw die het mes had genomen. Mijn cliënt heeft het vervolgens afgepakt”, zegt meester Mallego. “We gaan nu vragen om een reconstructie waarbij mijn cliënt zijn versie kan geven.”

De KI wees donderdag het verzoek tot vrijlating af. Roberto M. zit intussen tien maanden in voorarrest.