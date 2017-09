Bijzondere expo’s openen in de Kempen

Dit weekend gaan op verschillende plaatsen in de Kempense regio’s nieuwe tentoonstellingen van start. Daar zitten enkele bijzondere (en bijzonder interessante) exposities bij.

1. KunstWerkT

Wat: Voor dit sociaal-artistieke project onder de noemer ‘Wie denkte gij da kik ben?’ werken vier Herentalse organisaties (De Dorpel, ’t Convent, deN Babbelhoek en Den Brand) samen met de beeldende werking van HETGEVOLG uit Turnhout en met kunstenaars Alexander D’Haese en Ann Geukens. De klanten van de organisaties maakten telkens twee zelfportretten. Ze geven een antwoord op de vragen ‘Hoe zie ik mezelf?’ en ‘Hoe zien de anderen mij?’. Door KunstwerkT komen verschillende doelgroepen actief met ‘de kunsten’ in aanraking.

Praktisch: Van vrijdag 29 september tot en met zondag 5 november, elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14u tot 17u in kasteel Le Paige, Nederrij 139 in Herentals

Prijs: gratis

2. Art Center Hugo Voeten

Wat: in het Art Center Hugo Voeten openen twee nieuwe exposities de deuren. Stanislas Pamukchiev is een van de meest gerenommeerde Bulgaarse kunstenaars en zakt voor zijn allereerste solotentoonstelling ‘Returning’ naar Herentals af. In zijn werk toont Pamukchiev zijn aversie tegen de sociale secularisatie, het pragmatisme en de commercialisering.

De tweede expo is ‘A Colorful Twilight’ van Herman Diels (1903-1986). Zijn oeuvre had raakvlakken met de heersende kunststromingen van het naoorlogse België, maar was vooral een picturale verwoording van een eigenzinnige persoonlijkheid in een geografisch isolement waar hij zelf voor gekozen had.

Praktisch: Beide expo’s van 30 september tot en met 21 december, elke donderdag en vrijdag van 13.30u tot 17u (en op afspraak), in Art Center Hugo Voeten, Vennen 22 in Herentals

Prijs: gratis

3. Winnie Vandeweghe

Wat: Winnie Vandeweghe is een kunstenares uit het Gentse. Ze is heel variërend in haar onderwerpen. Die kunnen gaan van vergezichten tot menselijke gedaantes, dieren of banale voorwerpen. Ze schildert steeds met olieverf op canvas, soms afgewerkt met oliepotlood. Ze maakt gebruik van warme, vaak donkere kleuren die het mysterie benadrukken. Dikke verfstrepen trekken de aandacht terwijl opengelaten ruimtes rust brengen.

Praktisch: van 30 september tot en met 1 december, van dinsdag tot en met zondag van 14u tot 18u in de foyer van GC De Wouwer, Kloosterstraat 4 in Ravels en in de gangen van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60 in Weelde-Ravels (tijdens openingsuren)

Prijs: gratis