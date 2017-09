Niels Van Zandweghe en Tim Brys roeien de WK-finale

Niels Van Zandweghe en Tim Brys hadden dag vijf van het WK roeien, dat in het Amerikaanse Sarasota-Bradenton plaatsvindt, al weken geleden met rood omcirkeld. Dit was immers de dag waarop het Brugs-Gents duo in de halve finalerace een ticket voor de WK-finale in de wacht kon slepen. Daarvoor moesten onze landgenoten zich dan wel in de top drie roeien.

Niels Van Zandweghe, vorig jaar wereldkampioen -23 in de lichte skiff, en zijn dubbeltweeploegmaat Tim Brys kregen met de Chinezen Sun-Fan, 11de op de OS in 2016, en de Italianen Oppo-Ruta, 4de op de Spelen in de lichte ongestuurde vier, twee teams die hun voorwedstrijd wonnen - dus geen herkansingen roeiden en zich bijgevolg ook veel frisser aan de start van die halve finalerace konden melden - tegenover zich.

De tactiek, waarmee coach Frans Claes zijn duo op het water stuurde was dan ook zonneklaar: die twee teams zo dicht mogelijk volgen en vooral de ploeg in het oog houden die op een vierde plaats lag. Niels Van Zandweghe en Tim Brys volgden het plan perfect op. De Chinezen vertrokken als een pijl uit de boog, de Italianen schoven mee en onze landgenoten nestelden zich op de derde plaats. Halfweg keken Van Zandweghe en Brys tegen een achterstand van iets meer dan drie seconden aan. De Tsjechen Simanek-Vrastil, 6de in de Wereldbekerfinale, schoven naar de vierde plaats en lagen met één seconde achterstand wel op de loer voor die felbegeerde derde plek.

In de tweede wedstrijdhelft zetten de Italianen Oppo-Ruta orde op zaken. Zij namen de leiding over en op hun beurt werden de Chinezen nu fel opgejaagd door de Belgen, die niet alleen de ultieme aanval van de Tsjechen afsloegen, maar ook nog de Chinezen tot op een halve lengte benaderden. De Belgen pakten uiteindelijk dus dat felbegeerd finaleticket. Zij klokten wel de zesde besttijd van de zes finalisten. Maar met een verschil van amper twee seconden op de Italianen, die de tweede snelste tijd lieten noteren, kan het zaterdag - in het het zog van de ongenaakbare Franse olympische kampioenen Houin-Azou - nog alle kanten uit.

Niels Van Zandweghe (Brugse TR) en Tim Brys (KR Club Gent) roeien hun finale zaterdag om 16.53 uur (BT).