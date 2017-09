Ketnet-Kaatje viert tiende verjaardag met voorstelling in Antwerpen: “Humor met knipoog naar Gaston en Leo”

Sarah Vangeel (37) kruipt al tien jaar in de huid van Kaatje, het Ketnet-personage met de gouden lokken. De jongerenzender viert dat jubileum met Feestbeest, een zaalvoorstelling die met behulp van technologische snufjes aanknoopt bij de tv-reeks. Aftrappen doen Kaatje en co dit weekend in de Antwerpse Elckerlyc.