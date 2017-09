Zanger Guido Belcanto start tournee in De Roma:“Ik voel mij de Messias van het Vlaamse lied”

Optreden is wat hij het liefst doet, bekent Guido Belcanto. “Ik zie mij als een troubadour uit de middeleeuwen. Die maakte geen platen, maar trok met liedjes rond om ze te zingen voor de mensen.” Dus onderneemt de zanger in het zog van zijn nieuwe album Liefde & Devotie een uitgebreide tournee die vanavond start in De Roma in Borgerhout.