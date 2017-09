Geen halve finale in C1 voor Mathieu Doby op WK kajak slalom

Mathieu Doby, 11de in de K1 slalom op de Spelen van 2012, was de enige van de drie Belgen die het donderdag waagde om ook in de C1 te stappen en daarin deel te nemen aan de eerste en tweede run op het WK kajak slalom in het Franse Pau.

In die C-specialiteit, waarin de peddelaars op één knie zitten, bekleedt de tot Belg genaturaliseerde Fransman momenteel pas de 78ste plaats in de World Ranking. Dit betekende dan ook dat Doby op dit WK niet meteen in de halve finale van die C1 verwacht werd. Mathieu Doby sloot inderdaad de eerste run, waarvan de eerste twintig zich voor de halve finale plaatsten, als 53ste af op 76 vertrekkers. In de tweede run, waarvan de eerste tien nog een halve finaleticket toegestopt kregen, finishte onze landgenoot éénendertigste. Mathieu Doby is dus uitgeschakeld en net als voor zijn teamgenoten Axel Sleebus en Ingo Kriesinger zit dit WK erop.