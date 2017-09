Londenbrug zal pas later opengaan voor verkeer na technisch probleem

Antwerpen - De opening van de Londenbrug zal later plaatsvinden dan gepland. TramContractors, de aannemer van de Noorderlijn, stelde een technisch probleem vast. Tijdens de laatste testen bleek dat door een fout in de uitwerking van het ontwerp van de brug geen veilig verkeer mogelijk is. Volgens de aannemer kan het probleem in de loop van oktober rechtgezet worden.

Tijdens de laatste testen van de nieuwe Londenbrug, waarbij er nagegaan werd of auto’s veilig over de brug kunnen rijden, stelde de aannemer een probleem vast bij de afsluitplaat tussen het bewegende deel van het brugdek en de oever. Bijgevolg is het niet veilig om de brug open te stellen voor verkeer.

De aannemer is momenteel volop bezig met het rechtzetten van dit probleem. Zo kan de brug vermoedelijk in de loop van oktober open gaan voor alle verkeer.

Door de uitgestelde opening van de Londenbrug kan ook de fasewissel op de Italiëlei, ter hoogte van de Tunnelplaats, pas later doorgaan. Die zal plaatsvinden van zodra de Londenbrug open is. Met de fasewissel aan de Tunnelplaats tot aan de Noorderplaats zal de werf zich volledig uitbreiden over de middenrijbaan. Autoverkeer blijft mogelijk op twee rijstroken in elke richting, op de ventwegen. Ook voetgangers en fietsers kunnen zich blijven bewegen door de werf. De fietsoversteek aan de Ellermansstraat zal wel tijdelijk afgesloten worden. Fietsers kunnen dan ook gebruikmaken van de parkbrug of de nieuwe doorsteek aan de Duboisstraat.