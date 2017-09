Landbouwers kunnen zich binnenkort verzekeren tegen slecht weer

Landbouwers in Vlaanderen zullen zich vanaf het voorjaar van 2018 kunnen verzekeren tegen droogte, storm, vorst, overvloedige regen en andere vormen van slecht weer. Dat heeft de Boerenbond donderdag aangekondigd. Het is voor het eerst dat landbouwers zich kunnen indekken tegen slecht weer.

De Boerenbond onderhandelt momenteel met de Vlaamse regering en de verzekeringssector over het creëren van een markt voor verzekeringen tegen slecht weer. Aanleiding voor het overleg is de aaneenschakeling van opvallende klimatologische gebeurtenissen in ons land, zoals de extreme droogte in mei en juni van dit jaar.

Betaalbaar

Vandaag kunnen landbouwers zich in de praktijk niet verzekeren tegen slecht weer. Dergelijke polissen zijn onbetaalbaar. Enkel in de fruitsector is het een courante praktijk om zich in te dekken tegen hagelschade. Maar vanaf volgend jaar, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker, zal een systeem op poten worden gezet om dat mogelijk te maken.

Om het systeem betaalbaar te houden, zal de Vlaamse overheid instaan voor de helft van de premie, klinkt het bij de Boerenbond. Het is de bedoeling dat de privéverzekering zal bestaan naast het Rampenfonds. Dat Rampenfonds blijft nodig, benadrukt De Becker. “Sommige teelten en risico’s zijn immers niet te verzekeren”.

Groot draagvlak

Er is alvast heel wat draagvlak bij landbouwers om zich te verzekeren tegen allerlei vormen van slecht weer, argumenteert De Boerenbond. In eerste instantie wordt gedacht aan groenten- en maïstelers, maar ook de aardappelsector is vragende partij voor een dergelijke verzekering.

De Boerenbond bepleit ook de invoering van een inkomensverzekering, zoals die vandaag al in de VS bestaat. Dat moet de landbouwers verzekeren tegen te grote schommelingen in hun marges. Zo’n inkomensverzekering moet wel op Europees niveau geregeld worden, en zou deel kunnen uitmaken van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie, dat er in 2020 moet aankomen.

De mogelijkheid voor landbouwers om zich in in te dekken tegen slecht weer en schommelende marges is volgens de Boerenbond nodig als antwoord op de blijvende prijsvolatiliteit in de sector.