McDonald’s levert nu ook aan huis in Antwerpen

Antwerpen - Heb je zin in McDonald’s maar niet in buitenkomen? Vanaf donderdag kan je ook in Antwerpen je favoriete menu bestellen via de McDelivery service. McDonald’s België werkt hiervoor samen met thuisleveringsdienst UberEATS.

Begin juli lanceerde McDonald’s België de thuisleveringen in een testfase in Brussel. Intussen worden de testrestaurants uitgebreid naar twee Antwerpse restaurants. Iedereen kan via UberEATS zijn of haar favoriete burgers bestellen en thuis laten leveren vanuit de McDonald’s restaurants van Groenplaats en Teniersplaats in een zone van minder dan 10 minuten van deze restaurants.

“Elke dag blijven we innoveren voor onze klanten en medewerkers, en naar hen luisteren om hun behoeften en verwachtingen zo goed mogelijk te beantwoorden. Klanten willen vandaag kunnen kiezen waar ze hun Big Mac eten. Op basis van deze feedback hadden we beslist een testfase te lanceren in Brussel en om die vandaag verder uit te breiden naar Antwerpen”, aldus Kristel Muls, Communications director van McDonald’s België.

Geen koude, platte frietjes

Alle McDonald’s-producten, behalve ijshoorntjes en het ontbijtgamma, kunnen aan huis geleverd worden. Wil je thuis van een Big Mac genieten, dan hoef je alleen je bestelling door te geven via de website of de app van UberEATS. Om de kwaliteit van de producten te garanderen, werden verschillende regels opgesteld. Zo levert elke koerier maar één bestelling tegelijk in een zone van minder dan 10 minuten van de restaurants. De frietjes worden pas uit de friteuse gehaald als de koerier in het restaurant aankomt. Ook de ijsjes zonder hoorntje worden op het allerlaatste ogenblik klaargemaakt. De rest van de bestelling wordt bereid zodra de koerier zich op minder dan 3 minuten van het restaurant bevindt.