Geel - De Honda Civic Coupe van Mario Cardon en Kristel Gelders uit Geel rijdt niet onopgemerkt door de straten. De auto is eerbetoon aan hun overleden dochtertje Lielly, dat stierf door de brutale behandeling bij de babysit. Met de getunede bolide verschijnen ze nu op tuning-evenementen.

Op de motorkap van de wagen prijkt een grote foto van het meisje. Haar naam staat in sierlijke letters op de voorruit. Verder lezen we 'Lielly, My Little Fairyprincess'. Ook de nummerplaat verwijst naar ...